中林路又塌陷 高市促台電改善施工品質

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高雄市小港區中林路昨天又塌陷，高市府水利局今天說，這是104年9月台電大林廠至高雄港潛盾隧道塌陷事件後，台電進行後續修復污水主幹管工程造成，已要求台電改善施工品質。

中林路往大林蒲方向汽車道施工路段旁昨天下午發生下陷，塌陷面積長約10公尺、寬約3公尺、深約1公尺，塌陷原因施工單位春原營造公司初步研判是現場工作井水管相接處斷開惹禍。

水利局表示，104年9月18日台電大林廠至高雄港潛盾隧道工程造成中林路嚴重塌陷，台電正進行後續修復污水主幹管工作，委由承包商春原營造負責修復，昨天因施工不慎造成路面再度塌陷。

水利局說，已要求台電確實整合後續修復工作，並負責監造施工安全及品質各項計畫提送及執行，水利局將責求台電每月將施工進度報表及台電人員督導記錄定期送交備查。 1060319

(中央社)