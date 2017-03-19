陸金融業6大風險　脫實向虛偏離主業

中國大陸官員表示，當前大陸的金融業存在著6大風險，分別是：脫實向虛、金融業偏離主業、公司治理失效、激進經營、資產負債錯配和流動性風險。

大陸澎湃新聞報導，大陸保險監督管理委員會副主席陳文輝，18日在國務院發展研究中心主辦的「中國發展高層論壇2017」作上述表示。

他說，目前中國經濟運行面臨著金融和實體經濟失衡的問題，而「脫實向虛」是金融業的根本風險，因為若脫離實體經濟，就失去了盈利基礎，最後必然會出現系統性風險。

2016年，大陸金融業的淨利潤是人民幣2兆286億元，與同期全部國有企業2兆3158億元的淨利潤相當。陳文輝說，這說明了金融業經營得很好，但也可能意味著金融領域存在資金空轉、以錢炒錢的現象。

此外，許多金融機構拿下各式牌照，「盲目搞多元化」，熱衷賺快錢，導致偏離主業，也可能出現大風險。

陳文輝說，金融創新必須要以提高實體經濟運行效率為目標，要堅決防止以錢炒錢、自我迴圈膨脹的現象。此外，要回歸本源，專注主業，並加強和改進監管。1060319

(中央社)