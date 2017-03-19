WBC》亞當瓊斯接殺神美技 馬恰多脫帽致敬

亞當瓊斯(Adam Jones)今面對多明尼加，雖然打擊沒表現，但第7局沒收全壘打美技，也成為美國贏球關鍵之一。(美聯社)

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經典賽多明尼加與美國隊一戰定生死，最終美國隊以6比3擊敗多國拿下晉級四強的最後一張門票，其中第7局多明尼加差點扳平戰局，不過靠著中外野手的亞當瓊斯(Adam Jones)飛牆接殺美技，硬生生沒收一發全壘打，也直接澆熄多明尼加的反撲氣焰。

此役第7局多明尼加兩分落後，首先上場打擊的馬恰多(Manny Machado)一棒轟到中外野，眼看就要飛出牆外，卻被同樣效力金鶯的外野手亞當瓊斯(Adam Jones)躍牆接殺，馬恰多露出懊惱表情，但也對隊友的神美技脫帽致敬。

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雖然下一棒坎諾轟出陽春炮，追到1分差，可惜就缺馬恰多的那支陽春炮，也讓美國隊維持氣勢，8局添下保險分，終場多明尼加以3比6敗下陣來，無緣完成經典賽的連霸霸業。

(中時電子報)