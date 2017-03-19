守護水資源 台南親子百人竹管引水
為響應2017世界水資源日，台灣水資源保護聯盟與數十個團體結合，今天在北、中、南多處串聯，同步展開，台南的「319搶救玉峰堰、守護曾文溪活動」上午在曾文溪山上段舉行，親子團超過百位前來參加，眾人將竹管剖半，接力接水象徵飲水思源，呼籲政府做好曾文溪自來水保護區的保護，玉峰堰不能解編。
今天參與團體包括台灣水資源保育聯盟、台灣主婦聯盟、生活消費合作社台南分社、荒野保護協會台南分會、台南親子共學團、台南市環境保護聯盟等，一百多位民眾在山上淨水廠集合後，就前往曾文溪畔，並高舉布條與標語，希望政府單位珍惜台灣得來不易的水資源，不要為了開發造成河川嚴重汙染，水資源枯竭，把乾淨的河川留給下一代。
隨後眾人也以竹片一段段串連，以接力引水的方式將末端的小番茄清洗乾淨，讓小朋友能夠飲水思源，將水資源的保護觀念從小扎根。
(中時)
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