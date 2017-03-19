金黃花風鈴木綻開 花蓮台9線藏秘境

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花東縱谷間的金黃花風鈴木近日綻開花況。(圖/花東縱谷國家風景區管理處)

花東縱谷間的金黃花風鈴木近日綻開花況。(圖/花東縱谷國家風景區管理處)

3月全台各地黃花風鈴木盛開，黃澄澄花朵成為街頭最亮眼行道樹。花蓮台9線也藏有一處黃花風鈴木秘境，金黃風鈴木沿著水圳兩旁延伸近百公尺，現正值盛開期，以翠綠中央山脈為背景，成為花東縱谷間最獨特的風景，花期預估從3月中到4月。

花蓮富源森林遊樂區南端的黃花風鈴木道，鄰近富源國中北側，沿興泉圳水道栽植，是近年台糖公司依環保林園大道計畫復植，於近6公頃基地種植黃花風鈴木、福木、青楓、肖楠等樹種；至今每逢3月期間，近百棵、長約100公尺的黃花風鈴木大道，便成為當地居民與到花東遊玩旅客的賞花勝地。

(中時電子報)

花東縱谷間的金黃花風鈴木近日綻開花況。(圖/花東縱谷國家風景區管理處)

花東縱谷間的金黃花風鈴木近日綻開花況。(圖/花東縱谷國家風景區管理處)