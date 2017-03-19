川普氣候變遷懷疑論 巴黎協定執行卡關

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繼先前揚言刪減環保融資，美國總統川普（Donald Trump）政府今天拒絕再承諾對抗氣候變遷，公然挑戰國際社會。

法新社報導，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）表示環保議題「不在我預定推動的施政項目之內」，在德國巴登巴登（Baden-Baden）參與20國集團峰會（G20）的各國財長不得不將關於巴黎協定對抗氣候變遷的部分整段刪除。

環保運動人士譴責這項決定，猛烈抨擊要這個全世界最大經濟體「控制好野心」。

川普曾主張氣候變遷是中國大陸設下的騙局，表示會撤回美國為控制這類問題的相關規定，並揚言讓美國退出巴黎協定。

川普在16日首次提出的國家預算中，建議大幅裁減環境融資，包括將美國環境保護署（Environmental Protection Agency）經費削減至3分之1，以及刪去提供聯合國氣候變遷計畫相關資金。

巴登巴登會議與會者協商起草的最終聲明原定要再次確認去年杭州G20峰會提出的保證，以保「對氣候變遷的有力且有效支持與行動」。

但巴登巴登這次會議刪去了這整個段落。

梅努欽說：「川普總統正在檢閱巴黎協定及其他協議，我國政府會將政策列入考量，以採取立場。」

他也說，這項議題「對G20國家領袖比較重要，對財政部長而言問題不大」。（譯者：中央社廖禹揚）1060319

(中央社)