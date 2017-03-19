琴韻悠悠啟發創作 畫家陳立偉推個展

畫家陳立偉將在4月6日到16日在國父紀念館展出「東方琴韻油畫個展」，他以西方古典油畫寫實技巧，表現東方文明的特色與輝煌，描寫歷史長廊中的人物圖像，形象優美情意雋永。

自大學起就選擇並堅持油畫寫實路線的畫家陳立偉，憶起20年前曾獲得雙和美展的那幅作品「琴韻悠悠」，啟發了他心中多年來創作的原動力。

該展以東方典雅溫婉的仕女演奏樂器為主題，投入許多心力再三考究畫中人物的古典髮型、髮飾、服裝樣式、樂器型制及演奏態勢等，其作品特色以自然環境的水色流光、冷月清輝之美及富有東方傳統建築特色，如瓊樓玉宇、曲橋水榭、紅樓舟舫、梅園節日等元素，畫面中呈現樂曲意涵及女子生活中閨房逸趣，同時融入東方詩詞的雋永意境與人文特色情懷。

陳立偉說，長期以來，他一直在探索以東方文化為題材的藝術實踐，因著心中嚮往東方文化那深邃內斂、含蓄典雅的氣質，遂以西方古典油畫寫實技巧，表現東方文明之特色與輝煌，描寫歷史長廊中的人物圖像，釋放心中那份長久深睡的情感記憶，而這份情感也成就了「東方琴韻」的油畫創作。

「陳立偉東方琴韻油畫個展」展覽日期從4月6日至4月16日，4月8日下午2時開幕，展覽地點是國父紀念館德明藝廊。1060319

(中央社)