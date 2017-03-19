生火不慎燒破帳篷 女子登山被救出

1名19歲的張姓女子獨自登山，昨晚山區下雨，張女為保暖在帳篷內生火，不慎燒毀帳篷求救，直升機今早將張女救出。

南投縣消防局指出，19歲的張姓女子獨自一人從花蓮縣入山，昨天晚上抵達南投信義鄉境內，不過正好遇到下雨，張女為了保暖在帳篷裡生火，卻不慎把帳篷燒毀，衣服也被淋濕，張女擔心失溫，打119求救。

南投縣消防局表示，接到張女報案後，立刻聯絡空中警察隊，直升機今天早上起飛，中午救出張姓女子，直升機在台中清泉崗機場降落，張女則被送往台中光田醫院救治。1060319

(中央社)