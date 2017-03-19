南橫工安意外 垂吊工人40公尺摔落不治

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台東假日不平靜，分別發生海難和工安意外，造成船主死亡；南橫公路垂吊工人送醫不治，2起意外原因調查中。

今天上午8時許，民眾發現長濱鄉海邊有一艘膠筏擱淺，海巡署東巡局82大隊立即趕往處理，擱淺的膠筏是「日隆號」，船上無人，海巡和消防人員展開搜尋。

搜尋人員在距離齒草橋涼亭100公尺岸邊，發現遺體，經「長吉號」膠筏拉起，確定是「日隆號」船主。

中午，則在南橫公路發生工安意外，南橫公路178工理處今天進行邊坡工程，22歲溫姓垂吊工人自40公尺高摔落，頭部重創，當場沒有生命跡象，送醫不治。1060319

(中央社)