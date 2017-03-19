陸砸數千億蓋滑雪場 冰雪強國夢受質疑
中國大陸預計到2030年要建立1000個滑雪勝地，盼推動冰雪經濟。外媒觀察，其中被選為冬奧場地的河北崇禮，年降雪量不到70公分，滑雪在大陸也不普遍，「冰雪強國夢」引來質疑。
英國金融時報近日報導，中國大陸再度砸下人民幣760億元（新台幣約3426億元），要將2022年冬季奧運場地河北省張家口市崇禮區打造成滑雪產業中心，建設具國際水準的滑雪場。
值得注意的是，崇禮的年降雪量不到70公分。另一個鮮明的對比是，滑雪勝地日本札幌的年降雪量平均超過4公尺。
崇禮一家開發商萬科集團的滑雪事業首席戰略官伍斌表示，中國大陸官方的目標是到2030年建立1000個滑雪勝地，將近目前數量的兩倍。但大陸的滑雪設施水準與國外相比還差很遠。
根據伍斌撰寫的一份關於中國滑雪產業的2015年研究報告，中國大陸的滑雪場只有1/5配備了纜車。此外，伍斌認為，現在，很多人都是試驗性地去滑雪，滑雪在中國大陸還不是一種假日的休閒活動。
中國大陸近年積極舉辦國際活動，除對外宣傳，也藉由活動促進經濟、產業發展，大陸將冬奧視為帶動冰雪經濟的機會。
中國日報報導，大陸目前的滑雪愛好者約500萬人，大陸官方希望到2030年能擁有3億名滑雪愛好者。1060319
(中央社)
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