淡大砍未具本職兼任教師？教育部：若屬實將嚴懲
淡江大學傳出將砍200位未具本職的兼任教師，教育部表示，將在本周內組成調查小組到校訪查釐清實情，若查證屬實，將依私立學校法規定予以嚴處。
教育部今天發表聲明指出，去年11月24日通函各大專校院聘任兼任教師，應以教師專業能力、課程需要及學生受教權等為主要考量，不宜以未具本職兼任教師指定適用勞基法為由，即不予聘任。
教育部指出，今年已編列6000萬元預算，以補助大專校院聘任未具本職兼任教師指定適用勞動基準法衍生之相關費用，避免學校因新增人事成本而不予再聘未具本職兼任教師。
對於傳出不再續聘未具本職教師的大學，教育部說，將函請學校提出說明，並直接與學校溝通調處，同時組成調查小組，進行實地訪查作業，並以扣減學校的獎補助等方式，杜絕類此情形發生。
教育部說，目前大專院校兼任教師不分具本職或不具本職，除軍公教人員依勞工保險條例規定不得參加勞工保險外，各大專院校應依勞工保險條例及聘約規定辦理勞工保險，按月繳納保費。兼任教師參加勞工保險，與適用勞動基準法與否無涉。
(中時)
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