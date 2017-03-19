WBC》3／19戰績 美國擊敗多明尼加 四強出爐

美國隊擊敗多明尼加，晉級四強賽。(美聯社)

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經典賽19日戰績表

多明尼加與美國19日捉對廝殺，爭取經典賽四強賽最後一個席次，多國推出E.山塔納(Ervin Santana)掛帥對決美國隊的達菲(Danny Duffy)。這場誰輸誰回家的大戰，前3局戰成2比2平手，此時美國隊「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)用回報教練恩情，一發直擊左外野的2分炮，一舉打破僵局。

不過多國很快有所回應，5下他們一度攻占一三壘，眼看就要失分，但首任中繼尼謝克(Pat Neshek)穩住陣腳，連抓兩名打者，驚險化解失分危機。隨後7下坎諾(Robinson)敲出陽春彈，雙方僅差1分，但美國打線鐵了心就是要贏，8上再靠串連安打進帳2分，也澆熄多國最後的反撲氣燄，最終6比3勝出，挺進四強賽。

(中時電子報)

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