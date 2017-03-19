12歲兒暖爆！堅持媽媽上車不准淋雨 陳維齡感動
演藝圈模範夫妻檔宋逸民與陳維齡結婚14年，育有12歲兒子「駿哥」，夫妻倆並2014年生下女兒「喬妹」，喜升格一家四口，湊得好字，兩人不時分享家庭生活，而近日陳維齡透露，12歲兒子不捨讓她淋雨，堅持要媽媽上車躲雨，讓陳維齡感動直呼：「媽媽的小暖男駿哥真的長大了～」。
陳維齡在臉書透露，昨看完表演要開車離開時，12歲兒「駿哥」堅持要陳維齡上車、不准淋雨，再由他冒雨排隊繳停車費，讓陳維齡很感動，雖然捨不得兒子淋雨，不過陳維齡也寫下：「但我開始學習接受孩子的愛」，而宋逸民雙胞胎弟宋達民與洪百榕也直誇「駿哥好棒棒！」
(中時電子報)
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