電子發票好處多 原來還有這些好康
電子發票已成趨勢，使用載具儲存電子發票，除能享有「無實體電子發票專屬獎」雙重兌獎機會，23日到新竹市稅捐局捐贈電子發票，還能兌換限量餐券、禮券，好康多多。
為推廣載具儲存電子發票，新竹市稅務局將於23日上午10時至下午2時舉辦「捐贈無實體電子發票換好康」，提供手機號碼加驗證碼或悠遊卡等，捐贈無實體電子發票7至25張，就可兌換超商咖啡兌換券、烘焙坊餐券等好禮，數量有限兌完為止。
竹市稅捐局表示，可儲存電子發票的載具種類繁多，但只有手機條碼能將各式載具歸戶，並有自動對獎、獎金自動匯入功能，民眾利用手機下載「雲端發票」APP，依6道簡易步驟操作，就能輕鬆完成手機條碼的申辦。
常到稅務局洽公的謝小姐表示，申辦完手機條碼且設定領獎帳號後，消費時只要秀出手機條碼告訴店員「我要使用載具」，就不會印出紙本電子發票，不但不用整理發票，還會自動對獎，非常方便。
竹市稅務局表示，稅務局在一樓全功能櫃台區設有專櫃，民眾只要帶著手機，就會有專人協助完成手機條碼申辦作業，申辦成功者，還可獲得精美禮物，若有疑問可上稅務局網http://www.hcct.gov.tw 查詢。1060319
(中央社)
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