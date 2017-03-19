獅隊游擊交給陳傑憲 蔡奕玄也被點名

陳傑憲。（資料照，葉姵妤攝）

去年球季統一獅游擊手換了又換，沒有固定的先發人選，今年代總教練黃甘霖上任後提到，希望能給球員明確的定位，今天（19日）他也透露，本季游擊大關將交給新秀陳傑憲，黃恩賜和蔡奕玄也有機會爭取。

陳傑憲在去年選秀第2輪被獅隊選進，加入中職後就被排上先發，表現十分受到看重，今年黃甘霖推薦他進入中職聯隊赴日交手日本隊，陳傑憲也在第2戰繳出猛打賞表現，黃甘霖提到：「一開始他還說『可以不要去嗎？』，但球員就是要打那種比賽才會「大漢（長大）」。」

經過高強度賽事的洗禮，黃甘霖認為，現在的陳傑憲對自己更信心，表現也會跟著提升，而雖然他內、外野都可以守，但黃甘霖表示，不希望分散他在打擊上的注意力，「今年他就是先發游擊手。」同時他打跑都有一定實力，也會是很好的開路先鋒。

除了陳傑憲將先發守游擊外，在黃甘霖的規劃中，游擊手人選還包括黃恩賜及蔡奕玄，其中蔡奕玄本季的表現也很受黃甘霖看好，「他很不錯，今年進步很多，守備和打擊的表現跟以前完全不一樣，頭腦也很好。」

另外今年獅隊先發三壘手將為陳鏞基、二壘手為林志祥，中外野則交給羅國龍，4個守位的先發人選已定案，黃甘霖說，會再利用今明兩天的熱身賽觀察，確定開季佈局。

(中時電子報)