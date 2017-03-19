台南首場國土計畫公民參與工作坊 百人響應

台南社大昨晚舉辦「國土計畫公民參與機制工作坊」。(曹婷婷攝)

牽動未來台灣土地規畫使用的國土計畫，正由中央到地方政府緊鑼密鼓編訂，由於國土計畫對未來台南各種土地規畫與使用管理影響甚鉅，台南社大昨晚舉辦「國土計畫公民參與機制工作坊」，邀請營建署、台南市政府、地球公民基金會等民間團體、專家學者，針對國土計畫編訂過程，公民參與機制、對話意見如何納入政策管道進行討論，吸引超過百位公民熱烈參與。

工作坊邀請國發會副主委曾旭正、內政部營建署綜合規劃科蔡玉滿科長、市府李孟諺秘書長、都發局莊德樑局長，民間團體則有地球公民基金會、台南新芽及成大都計系張學聖教授等代表共同對話。

蔡玉滿表示，目前全國國土是依區域計畫法、都市計畫法及國家公園法進行管制，但，因為非都市土地過去是按現況來編定，並未有計畫的上位概念，導致土地使用管制未能符合當前國土保育、海洋資源、農業發展及城鄉發展等不同面向需求。

為追求台灣生活、生產及生態永續發展，經過多年討論，中央政府擬推動「國土計畫法」編訂，希望能建立計畫導向之土地使用模式，讓國土空間透過盤點，有計畫跟有秩序的來發展。

長期倡議國土計畫公民參與的地球公民基金會理事長李根政表示，公民參與機制必須要有制度性的設計，民眾看不懂政府政策，不是公民的錯，人民要主動學習沒錯，但政府不能只對專家學者及顧問公司對話，不能把人民當笨蛋，應把公民的溝通納入政策的設計機制中，要設計人民的培力方法，建立參與的層次，從利害關係人到一般公民分層去溝通，才是民主深化的正確作法。

他強調，政府需要扮演更積極的溝通角色，才能降低公民對政府的不信任，更要真心跟公民對話，期待來參與工作坊的公民，開始閱讀市府版本的區域計畫法，各區域都能有關心的公民來發聲，讓國土計畫可以真的納入公民的意見與聲音。

台南社大校長林朝成認為，國土計畫涉及許多專業的語言與都市規畫的知識，對公民而言，閱讀上有非常高的門檻，但，土地的管理，又會影響到許多公民的權益，因此，台南社大希望可以讓公民參與可以提早納入政策的規劃過程中，而非在計畫末端時候，才透過「形式性」的說明會來處理。

林朝成說，工作坊是一個起點，未來還有13場的議題論壇，台南社大將自籌經費來促成這個平台的建立，讓政府與公民能在政策制定前有充分的時間來對話。

(中時)