林右昌出席清明法會 感謝靈鷲山贈白米
基隆市長林右昌今天出席靈鷲山基隆地區清明懷恩大法會，親持祈福燈祈願人民平安吉祥、基隆市運昌隆，並頒發感謝狀，肯定靈鷲山捐贈白米善舉。
這場在正濱國小舉行的清明懷恩大法會，由妙實法師主持，包括立法委員蔡適應、議長宋瑋莉等人也一同參與點燈祈福儀式，場面莊嚴。
靈鷲山這次將捐贈超過3000斤白米，供基隆市愛心食物銀行運用，由林右昌代表受贈，並回贈妙實法師感謝狀，肯定靈鷲山關懷眾生的善舉。
林右昌致詞表示，靈鷲山每年清明時節舉辦法會，感懷父母、長輩恩德，對於諸位菩薩大德祈禱祝福的功德，致上十二萬分的敬意與謝意，也盼透過菩薩大德的加持，讓基隆無災無噩，人民幸福健康平安。
由靈鷲山基隆講堂主辦的清明懷恩大法會，今年邁入第18年，這次除超渡法會活動外，並針對基隆鄰近幾處公墓中無祀孤魂設立牌位超薦，待法會結束後，會將贊普白米捐贈給貧困弱勢團體。1060319
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。