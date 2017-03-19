林右昌出席清明法會 感謝靈鷲山贈白米

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基隆市長林右昌（右4）19日出席靈鷲山基隆地區清明懷恩大法會，親持祈福燈祈願人民平安吉祥、基隆市運昌隆，並頒發感謝狀，肯定靈鷲山捐贈白米善舉。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 106年3月19日

基隆市長林右昌今天出席靈鷲山基隆地區清明懷恩大法會，親持祈福燈祈願人民平安吉祥、基隆市運昌隆，並頒發感謝狀，肯定靈鷲山捐贈白米善舉。

這場在正濱國小舉行的清明懷恩大法會，由妙實法師主持，包括立法委員蔡適應、議長宋瑋莉等人也一同參與點燈祈福儀式，場面莊嚴。

靈鷲山這次將捐贈超過3000斤白米，供基隆市愛心食物銀行運用，由林右昌代表受贈，並回贈妙實法師感謝狀，肯定靈鷲山關懷眾生的善舉。

林右昌致詞表示，靈鷲山每年清明時節舉辦法會，感懷父母、長輩恩德，對於諸位菩薩大德祈禱祝福的功德，致上十二萬分的敬意與謝意，也盼透過菩薩大德的加持，讓基隆無災無噩，人民幸福健康平安。

由靈鷲山基隆講堂主辦的清明懷恩大法會，今年邁入第18年，這次除超渡法會活動外，並針對基隆鄰近幾處公墓中無祀孤魂設立牌位超薦，待法會結束後，會將贊普白米捐贈給貧困弱勢團體。1060319

(中央社)