中美新財長會談 加強溝通合作解決矛盾
中國大陸財政部長肖（蕭）捷與美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）兩人履新後首次在德國會談一小時，雙方同意加強溝通，透過合作解決經濟合作快速發展過程中產生的一些矛盾和問題。
中新社發自德國巴登的報導指出，20國集團（G20）財長會議舉行期間，蕭捷與梅努欽在當地時間18日舉行兩人履新後首次會談，中國財政部副部長朱光耀會談後向中新社作以上轉述。
朱光耀表示，雙方進行一個小時的會談，氣氛友好融洽。兩國財長都強調要加強中美經濟合作。
他說，中美在經濟合作規模不斷擴大的過程中，也有需要解決的問題，但這種問題是發展中的問題。
朱光耀說，雙方都有信心透過合作來解決經濟合作快速發展過程中產生的一些矛盾和問題，把中美經濟合作提高到更高的高度。
他說，雙方都同意，中美經濟對話機制對兩國經濟合作具有非常重要的意義。
朱光耀說，「所以我們與新一屆美國政府在延續傳統合作機制內涵、形成新的合作機制的同時，針對一些具體事項採取何種表述，雙方都同意加強溝通。」
他說，兩國願通過溝通，使得雙方經濟合作機制在保持其內涵和基本內容的同時，更具效率、務實。
2017年首次20國集團（G20）財長和央行行長會議17至18日在德國巴登舉行。蕭捷與梅努欽會議期間首次面對面會談。1060319
(中央社)
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