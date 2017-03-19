白宮出現可疑車輛 美特勤局：拘留1人

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美國特勤局表示，今天晚間白宮檢查哨出現1輛可疑車輛後，已拘留1人。美國有線電視新聞網（CNN）稍早報導說，這名駕駛人宣稱有炸彈。

CNN引述兩名執法消息來源說，沒有辦法證實這輛車上有任何裝置，但白宮已升高維安。

特勤局表示，可疑車輛逼近檢查哨後，已拘留這名身分不詳的駕駛人。特勤局沒有提到任何爆裂裝置的說法。

白宮四周多條街道都已封閉。

路透社目前無法立即聯絡到其他單位來證實更多細節。

這是白宮今天第2起維安事件。稍早有1人翻過白宮前緩衝區自行車停車架。白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）推文說，這名身分不詳的人士並未能翻越圍欄進入白宮。

兩起事件發生時，總統川普都在佛羅里達州。1060319

(中央社)