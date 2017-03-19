開朗先生大邱帶路 賞櫻吃美食一網打盡

韓國大邱四季都有特色慶典，大邱市觀光名譽宣傳大使盧開朗推薦，4月賞櫻可選大邱八公山，夏季的炸雞啤酒節則可同時享受韓國靈魂食物「雞啤」，最暢快。

大邱廣域市（大邱）是韓國第四大城，至西元2009年估計人口約249萬。主要是工業城市，產業包括紡織、冶金和機械。因地理位置優越，歷史上大邱曾是韓半島的南部商業中心。

近幾年大邱市政府積極發展觀光，大邱是韓國最溫暖的地區，得天獨厚的環境造就高質量的水果產出。大邱也有「蘋果城」、「紡織城」、「時裝城」的美稱。

盧開朗說，大邱一年四季都有特色慶典，4月可到韓國賞櫻名地、大邱的八公山，漫步櫻花隧道是慶典最大賣點，E world也會舉辦星光櫻花節，是韓國著名的夜櫻名所。

夏季的大邱有炸雞啤酒節，盧開朗說，大邱的餐廳「開的多、但倒的也多」，能繼續營業的必定是口味獨到、深受民眾喜歡，也有不少源自大邱的美食遠道首爾、釜山展店，如去韓國必吃的橋村（KyoChon）炸雞，總店就在大邱。

「大邱人非常重視打扮」，盧開朗說，下班時間如果走在市區、東城路一帶，匯聚流行時尚文化，加上大邱紡織、時裝業盛行，街上到處可以看到打扮帥氣的「歐巴」和韓國美女。如果想要盡情購物，東城路有數不清的化妝品店，能找到韓國所有最流行的最新商品。

有別於台灣到處都有手搖飲料店，韓國則處處都有特色咖啡屋。大邱東城路也有很多充滿個性的咖啡小屋，在每條巷弄間都可以看到在地品牌店，也讓大邱有「咖啡之城」美譽。

盧開朗說，大邱和台北市的地形很像，市中心在中間，周邊有自然美景。圍繞大邱如屏風般展開的八公山，是大邱的代表山岳，也是市民引以為豪的名山。他們稱八公山為「實現人們願望的山」，每年都有許多遊客慕名而來。坐著運行到八公山頂的纜車，可以放鬆欣賞美景。

到大邱，除了有名的炸雞、湯飯一定要吃，盧開朗說，盛在銅鍋的燉排骨也是必吃。有些牛排骨店老闆近年發現愈來愈多台灣人光顧，且有些台灣人不吃牛，也發展出客製化的「豬排骨湯」，還可隨台灣人的辣度調整口味。

盧開朗說，台灣人出國旅遊喜歡「嘗鮮」，且勇於接受新事物和新挑戰，近幾年台灣人到大邱觀光愈來愈多。加上現在有航空公司直飛大邱，飛行時間約2小時，交通非常便利，也很適合自助旅行。1060319

(中央社)