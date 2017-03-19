怪力男史丹頓開砲 美國轟進經典賽四強
2017年世界棒球經典賽最後一席四強得主出爐，美國隊今天在八強複賽靠著史丹頓（Giancarlo Stanton）致勝兩分全壘打，以6比3擊敗多明尼加，晉級四強。
美國、多明尼加在八強分組複賽戰績同是1勝1敗，今天這一戰決定晉級隊伍，也是最後一場第二輪複賽賽程。
稍早，篤定晉級的波多黎各13比2擊敗委內瑞拉，波多黎各與日本一樣都是6戰全勝。
本屆經典賽四強包括日本、荷蘭、波多黎各及美國。在洛杉磯道奇球場，21日（台灣時間）荷蘭對波多黎各、22日美國對日本，勝隊晉級23日的冠軍賽。
衛冕軍多明尼加在上屆以8戰全勝之姿奪冠，這場攸關晉級的關鍵戰役，派出第2輪才加入的雙城隊投手桑塔納（Ervin Santana）先發。
桑塔納在第4局2比2平手的情況下，面對美國隊8棒史丹頓，挨了致命的兩分全壘打。
史丹頓在此戰之前，10打數只有1支安打，結果攸關晉級的這一戰，敲出致勝全壘打。這場比賽在聖地牙哥教士主場，也就是史丹頓去年明星賽全壘打大賽奪冠的場地。
多明尼加首局得2分，雖多次進佔壘包，但都欠缺臨門一腳，直到7局下卡諾（Robinson Cano）陽春砲，才打下第3分。
美國隊取得4比3領先，麥卡臣（Andrew McCutchen）8局上二壘安打，送回2分，終場就以6比3獲勝。
過去3屆經典賽，美國隊只有在2009年的第2屆打進四強，相隔8年再度打進四強。上屆經典賽美國隊就是連敗給波多黎各、多明尼加，無法打進四強。1060319
(中央社)
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