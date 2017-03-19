徵設計高手 生態社子島景觀規劃案招標
社子島4個開發計畫去年投票後，定調為「生態社子島」，台北市工務局今天指出，綠地系統景觀總體規劃案預算經費為新台幣1370萬元，已上網公告招標，歡迎有志之士踴躍競標。
有「台北鄉下、社仔」之稱的社子島，座落於基隆河、淡水河交界處，早年為防洪而禁建，開發延宕46年，市長柯文哲上任後力推社子島開發計畫，推出4個開發方案分別是「運河社子島」、「生態社子島」、「咱的社子島」及「不開發」，供居民投票選擇。
北市去年2月27日、28日連續兩日舉辦社子島i-Voting開發投票，投票率達35%，柯文哲曾親自拉票的「生態社子島」方案，以近6成得票率脫穎而出。
工務局公園處長黃立遠指出，「生態社子島公園綠地系統景觀總體規劃案」預算總經費1370萬元，將納入海綿城市、低衝擊開發計畫、公園綠地景觀滯洪及重點景觀地區規劃等項目，其中國際競圖甄選將提供100萬元總獎金，作為後續工程規劃設計的重要基礎、準則。
黃立遠表示，標案已在3月8日再度上網公告招標，歡迎有意投標的廠商至政府採購網下載相關文件，也歡迎相關領域專家學者踴躍競標，讓更多新世代的設計人站出來，共同打造符合國際觀光發展的生態社子島。1060319
(中央社)
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