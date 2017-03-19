成功工商「悅」讀計畫 台科大圖書贈書

台科大圖書公司日前贈送88本書給桃園成功工商。（校方提供）

台科大圖書公司日前贈送88本書給桃園成功工商，希望能協助校長鄒紹騰推動的「校園悅讀計畫」更上一層樓，台科大圖書公司總監徐鳴龍也到成功工商舉辦贈書儀式，並由董事郭在民及鄒紹騰代表接受。

其中抱括《創造性理論與實務》、《聊齋誌異》、《蔡康永的說話之道》、《終結平庸》、《我喜歡這個功利的世界》、《翻轉人生、逆向思考練習》、《30歲後你會站在哪裡》等88本書，涵蓋健康、理財、心理、考試到人生思考等方面，培養學生多元化思考與知識吸收。

鄒紹騰表示，學校105學年度就開始辦理三好校園「I Want 愉閱」悅讀獎勵計畫及書香滿校園讀書心得比賽，並由家長會和學校共同提供4萬多元的獎金，鼓勵學生閱讀。

(中時)