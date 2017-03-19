二手家具受觀迎 桃市環保局：經過處理可施肥

木製大型家具經過處理，還能成為堆肥副資材。（環保局提供）

大型家具經過處理，有機會重新被使用。（環保局提供）

桃園市政府環保局自2009年至今，已輔導成立9處「修惜」站，將廢棄家具改造後展售，成為巨大家具的再生站，但卻很少人知道，其實大型家具也能用來施肥，尤其是木製家具，粉碎後成為堆肥副資材，還可降低發酵過程中的臭味的產生。

環保局解釋，大型家具經過區中隊收集分類後，經過修補、補土、上底漆、細磨、上面漆、復原等步驟，可得到煥然一新的再生家具，並透過分類編號陸續搬至暫存中心暫存或展示館，再拍賣或捐贈弱勢家庭。

最神奇的是，大型木製家具經過破碎、粉碎、篩選等過程降低粒徑後，還能成為堆肥副資材，提供微生物碳源以提高碳氮比，取得方便且成本低的木屑不但無有害成分，還可以降低發酵過程中臭味的產生。

(中時)