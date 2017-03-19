普仁獎頒獎 朱立倫勉勵重視品德教育
新北市長朱立倫今天出席「第七屆全國靈鷲山普仁獎」頒獎典禮，他頒獎給11位獲得「正面獎」的同學，也勉勵大家重視品德教育，勇敢面對困境挑戰，更能帶給生命希望。
朱立倫致詞時表示，獲邀出席這樣有意義的頒獎活動，心中充滿喜悅，他勉勵所有獲獎的同學，有好品德除帶來美好生命，更能帶來人生希望，而從小地方都能起慈悲心，世上沒有什麼事會做不好，希望大家用心體會。
朱立倫說，人的生命中難免會碰到一些挫折，一些不如意的事，品德教育目的在培養我們如何正確面對困境的力量，如何修身自持，迎向光明面。因此他擔任桃園縣長及新北市長，都相當重視學校的品德教育，希望向下扎根培育優良的國民，進而服務社會、改變台灣帶來希望。
活動中由朱立倫頒發「正面獎」，共有基隆、台北、新北、桃園、台中、台南及澎湖等11位同學獲獎，除頒給獎牌、獎金外，朱立倫還一一與獲獎同學握手致意並合影留念。
主辦單位表示，「普仁獎」由靈鷲山釋心道法師所創，希望以普仁發揚真善美之德，原本頒獎清寒獎金，2010年起更名為「普仁獎」，同時擴大為全國性的頒獎活動，獎項分為正面、積極、樂觀、愛心及願力等，今年由全國各校推薦802位學生，經訪查、評選出52位獲獎。1060319
(中央社)
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