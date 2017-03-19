封城掃蕩 苗栗警方硬起來鐵腕緝毒

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苗栗縣警方昨天深夜啟動「封城掃蕩」專案，出動逾百警力針對苗栗市地區的重點治安顧慮場所，執行區域性閉鎖式擴大掃蕩工作，展現維護治安的決心。

苗栗縣警察局表示，苗栗分局轄區有多家KTV、酒店、護膚店及電子遊藝場，為該轄重點治安顧慮場所，為彰顯掃蕩暴力、毒品及色情等犯罪之決心，18日深夜啟動「封城掃蕩」專案。

苗栗警方表示，專案統合苗栗分局、頭份分局、竹南分局、通霄分局、大湖分局、刑事警察大隊、交通警察隊、保安警察隊、少年警察隊及婦幼警察隊等，共出動106名警力，進行擴大掃蕩工作。

警方表示，執行重點包括在苗栗市地區重要聯外道路6處，於出入雙向設置路檢點，阻絕毒品進出管道，全面封鎖；並針對封鎖區內治安場所KTV、酒店、電玩、PUB等實施大規模臨檢勤務，徹底掃蕩毒品、色情。

另外，也針對轄內青少年經常聚集及易滋事之網咖、酒店、PUB、KTV等20處特種營業場所，實施搜索或擴大臨檢，掃蕩毒品，避免戕害青少年身心。

苗栗縣警察局表示，本次擴大臨檢共計40處場所，查獲毒品案32件32人、未成年嫌犯1件1人、公共危險案9件9人、其他刑案10件10人，未來仍會不定期實施掃蕩，全面打擊毒品、暴力等犯罪，淨化苗栗縣治安。1060319

(中央社)