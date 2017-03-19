封城掃蕩 苗栗警方硬起來鐵腕緝毒
苗栗縣警方昨天深夜啟動「封城掃蕩」專案，出動逾百警力針對苗栗市地區的重點治安顧慮場所，執行區域性閉鎖式擴大掃蕩工作，展現維護治安的決心。
苗栗縣警察局表示，苗栗分局轄區有多家KTV、酒店、護膚店及電子遊藝場，為該轄重點治安顧慮場所，為彰顯掃蕩暴力、毒品及色情等犯罪之決心，18日深夜啟動「封城掃蕩」專案。
苗栗警方表示，專案統合苗栗分局、頭份分局、竹南分局、通霄分局、大湖分局、刑事警察大隊、交通警察隊、保安警察隊、少年警察隊及婦幼警察隊等，共出動106名警力，進行擴大掃蕩工作。
警方表示，執行重點包括在苗栗市地區重要聯外道路6處，於出入雙向設置路檢點，阻絕毒品進出管道，全面封鎖；並針對封鎖區內治安場所KTV、酒店、電玩、PUB等實施大規模臨檢勤務，徹底掃蕩毒品、色情。
另外，也針對轄內青少年經常聚集及易滋事之網咖、酒店、PUB、KTV等20處特種營業場所，實施搜索或擴大臨檢，掃蕩毒品，避免戕害青少年身心。
苗栗縣警察局表示，本次擴大臨檢共計40處場所，查獲毒品案32件32人、未成年嫌犯1件1人、公共危險案9件9人、其他刑案10件10人，未來仍會不定期實施掃蕩，全面打擊毒品、暴力等犯罪，淨化苗栗縣治安。1060319
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。