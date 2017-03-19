大谷翔平連兩天開轟 熱身賽全壘打並列第一
日職「雙刀流」大谷翔平持續在日職熱身賽，以先發指定打擊身分登板，今面對廣島，第5局轟出陽春炮，連兩天轟出全壘打，熱身賽目前累積3發全壘打。
大谷翔平因為右腳傷勢，退出經典賽，目前也未在春訓熱身賽上場投球，不過以打者身分登場，就展現火燙手感，繼昨日面對廣島澤村賞洋投強森，轟出全壘打，今又繼續開轟，三發全壘打在春訓熱身賽，與羅德洋炮達菲、阪神的高山俊並列第一。
此役大谷翔平前兩打數沒有安打，不過第5局面對廣島此役先發投手岡田明丈，鎖定第一球，就一棒轟出外野大牆，持續展現長打實力。
(中時電子報)
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