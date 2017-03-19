有了房子不要娘！老母親打官司要回房產

台中市86歲老婦人，20多年前將一棟透天厝過戶給兒子，為的是年老時有「保障」。沒想到兒子有了房卻對老母親不聞問，連媽媽找上門還拿刀、辱罵三字經威脅，並嗆聲：口而出罵三字經，僅是「口頭禪」；是因一時情緒激動才會拿刀，是跟媽媽說：「不然妳殺了我」。

「死了也不會去拜」。老婦人心死，打官司要回房產養老。

老婦人在20多年前就有「養兒防老」觀念，先將市區一棟40坪透天厝過戶給兒子，讓兒子無後顧之憂去拼事業，後兒子搬到桃園，老婦與男友同居，生活也過得去，雖兒子不聞問，但也沒太在意。

直到幾年前，老婦與男友分開後獨居，生活出現窘境，但兒子還是未關心；老婦因而去年1月間，前往兒子桃園市住處，對兒子下最後通牒，不給生活費就要回房子。沒想到激怒了兒子，竟持刀威脅、辱罵三字經，還出言：「死了也不會去拜」，讓老婦心灰意冷，提告撤銷贈與。

台中地院開庭時，老婦兒子辯稱，兩人在爭吵時，是媽媽母親先用激烈言語羞辱他，還動手打他巴掌。

法官認為，老婦年事已高，不能維持生活，兒子明顯無善盡照顧母親之責，判決撤銷贈與，兒子要歸還房子給媽媽。

(中時)