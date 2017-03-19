盧曉晴T-Point獲T15 4台將最佳

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盧曉晴T-Point高球賽並列第15。(資料照 陳怡誠攝)

全部晉級女日巡(JLPGA)T-Point高球賽的台灣4女將，以「台灣1姐」盧曉晴成績最佳，19日決賽交出71桿，以總桿213桿(-3)並列第15作收，劉依貞215桿(-1)並列第25。

另兩位女將蔡佩穎217桿並列第31，姚宣榆218桿並列第36。盧曉晴、劉依貞與姚宣榆，都是本季進行3場以來的最佳成績。

日本女將此戰包辦前2，菊地繪理香以大贏5桿的202桿奪下本季首冠與日巡生涯第3冠，渡邊彩香207桿獲得第2。

(中時電子報)