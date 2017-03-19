老爸蓄鬍2年悼愛女 她的夢盼別人來圓
美國佛蒙特州1名老爸今天靠著1臉野人鬍擊敗眾多對手，贏得2017年「佛蒙特州鬍子男」競賽冠軍，而這狂野造型背後，原來有段讓人鼻酸的感人故事。
美聯社與美國地方電視台WYFF Greenville報導，「佛蒙特州鬍子男」（Vermont Beardies）分都市鬍、任意鬍、野人鬍3類參賽項目，旨在協助替重症兒童圓夢的「佛蒙特州許願」（Make-a-Wish Vermont）計畫募款。參賽者除了展示傲人的鬍子，還要講述蓄鬍背後的有趣故事。
本屆活動共有100多人參加初賽，30人進入決賽，共募得近3萬美元。
史特吉（Bryan Sturge）為紀念2013年年僅11歲就因癌症離世的女兒柔伊（Zoey）參賽，2年沒剃鬍的他，參加的是野人鬍1項。
柔伊過世前，原本可獲「佛蒙特州許願」贊助到迪士尼樂園玩，且一圓和海豚一起游泳的夢想，誰知還來不及圓夢，小小年紀就離開人世。
柔伊生病時，史特吉答應她，她病好前不會剃鬍。柔伊病逝後，史特吉剃了幾次鬍子，但最後都還是會讓鬍子再長出來。他說，這次參賽是想回饋「佛蒙特州許願」，雖然柔伊來不及圓夢，但希望其他孩子能有機會一圓夢想。（譯者：中央社鄭詩韻）1060319
(中央社)
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