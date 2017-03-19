壢新馬偕合作 提升桃園醫療照護
聯新國際醫療壢新醫院與馬偕紀念醫院簽訂合作意向書及醫療支援合作合約書，互惠互助、院際合作，提高醫療研究水準，提升桃園地區醫療照護品質。
壢新醫院指出，合作意向書及醫療支援合作合約書，日前由台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院院長施壽全，與聯新國際醫療集團總執行長暨壢新醫院院管會主委張煥禎，兩人共同簽署。
未來馬偕紀念醫院與壢新醫院，將朝向「臨床醫療支援」、「醫療技術訓練」、「醫護人才培訓」、「生醫發展」四大面向，進行合作推展。
壢新醫院與馬偕醫療體系的新竹馬偕紀念醫院、台東馬偕紀念醫院，早已是「環台醫療策略聯盟」的成員夥伴，平時互動交流頻繁，關係友好密切。
壢新醫院與馬偕紀念醫院締結盟約，可謂是「親上加親」，期許在雙方共同合作與努力下，加足「馬壢」，為國內醫療照護貢獻心力，再創新局。1060319
(中央社)
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