「巫師王」秀過頭 大馬下令通緝

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大馬「巫師王」依布拉欣馬金（Ibrahim mat zin）做秀惹來國內外非議，馬來西亞警方決定通緝他。(圖/美聯社)

大馬「巫師王」依布拉欣馬金（Ibrahim mat zin）在馬航失蹤時，做法宣稱可知馬航下落，當時引發國際譏笑；北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男，2月13日在吉隆坡國際機場慘遭毒殺。依布拉欣馬金又作法，重演木棍當望遠鏡噱頭，屢屢惹來國內外非議，馬來西亞警方和直轄區宗教局（JAWI）決定通緝這名備受爭議的「巫師王」。

大馬首相署副部長拿督阿斯拉夫（Asyraf Wajdi Dusuki）在推特發文說，有關當局已對依布拉欣馬金舉動發布逮捕令。

依布拉欣馬金聲稱為保護大馬免受北韓攻擊而開壇作法影片，透過網路散布已讓大馬受到國際社會嘲諷。警方和直轄區宗教局將控告他侮辱伊斯蘭名譽，已積極尋捕依布拉欣馬金。

(中時電子報)