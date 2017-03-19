浙江美女學霸研發新電池 手機4天免充電
大陸浙江大學一個研究團隊日前表示已研究出一款能量密度高的鋰電池，能讓手機3到4天都不用充電。而這個團隊的領導人是曾留學海外，年僅28歲的美女學霸陸盈盈。
浙江大學官方微信公眾號16日發文指出，這支14人的團隊由28歲、曾留學海外的博士生導師陸盈盈牽領，團隊研究出能量密度提高3、4倍的金屬鋰電池。文中指出，這種金屬鋰電池續航力大為增強，充電速度比現在快上好幾倍，安全性上也更加有保障。
陸盈盈在文中表示，這款新型電池實驗室階段的技術已經成熟，團隊正往規模產業化方面努力。
陸盈盈為該研發團隊的領導人，年僅28歲，有雙水汪汪大眼、皮膚白皙，其學歷驚人，是個不折不扣的美女學霸。陸盈盈2010年6月從浙大化學工程與生物工程學院畢業，獲學士學位；2014年6月獲得美國康乃爾大學博士學位。陸盈盈博士畢業後，在康乃爾大學和史丹佛大學從事能源材料領域博士後研究工作。
陸盈盈2015年2月11日入選第十一批「青年千人計劃」，在所有41名「85後」，出生於1988年11月30日的陸盈盈是其中最年輕的一位。2015年8月全職回浙江大學工作，因年輕、高顔值和高學歷廣受輿論關注，現為浙江大學特聘研究員。
(中時電子報)
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