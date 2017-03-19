美政府難再舉債 川普如何出招？
3月15日美國占庭債務上限日已經到期，美國不能再舉債，只能花國庫僅剩的現金。據估計川普上台至今，美國國庫僅剩340億美金左右，美國聯邦政府隨時要面臨入不敷出的窘境。
在2015年美國政府已面臨類似的危機，不過當年美國國會就通過債務上限及預算法案，也就是暫時解除美國債務上限的限制，直到2017年3月15日為止。目前美國聯邦政府債務總額約19.85兆美元。如今美國債務上限封頂之日已到，美國聯邦政府不能再舉債，如果現金逐漸耗盡，美國政府機構恐將面臨關門甚至債務違約的嚴重後果。
美國共和黨小政府的意識形態對於財政一向抱持量入為出的謹慎觀念，對於聯邦政府舉債一向抱
持排斥態度，當家才知柴米貴，如今川普貴為美國總統，共和黨又掌握參眾兩院多數席位，對於提高美國舉債上限，許多共和黨籍國會議員都面臨兩難心態。
美國財政部長史蒂芬·梅努欽已經呼籲採取非常行動，從3月15日起暫停州及地方政府發售公債，並要求國會立刻提高債務上限。共和黨參眾兩院的國會領袖雖然保證美國絕對不會有債務違約出現，但是共和黨籍的眾議院議長Paul Ryan則憂心國會不會直接了當提高舉債上限，而會附帶一些財政節制措施的條件。
有趣的是川普曾經強烈反對歐巴馬提高舉債上限措施，如今面臨國庫所剩無幾的現金，他又該如何自圓其說要求國會提高債務上限呢?
(中時電子報)
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