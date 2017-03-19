被鏡子出賣 楊冪「奇特下巴」又被質疑整型

楊冪多年來飽受整形傳聞所苦。(圖／翻攝自微博)

楊冪下巴一坨肉被疑很奇怪。(圖／翻攝自騰訊娛樂)

大陸女星楊冪因《三生三世十裡桃花》再創人氣高峰，不過多年來飽受整形傳聞所苦，近日又因被鏡子出賣，露出不自然下巴弧度。

楊冪去年才被拍到，下巴有塊肉特別明顯，被指是整型後脂肪鬆弛，但粉絲護航那只是「雙下巴」，而奇特的是，過幾天她再亮相，肉又消失了，不過近日她替時尚雜誌錄製影片，又被鏡子出賣了，正面看依舊是瓜子臉的她，鏡子反射她的側臉，下巴肉再度出現，又引起網友熱議。

粉絲護航她本來下巴就長這樣，去看她家人就知道，還有人替她澄清没有整容，她只是整了牙而已。

(中時電子報)