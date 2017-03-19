俄國拒絕匿蹤戰機技術轉讓給印度

俄國T-50研發近尾聲，印度希望俄國能全面轉移重要技術，但俄國不會答應。(圖/蘇霍伊設計局)

俄國第5代戰機T-50研發逐漸成熟，只需持續提升引擎的推力即可量產，不過T-50最大的海外投資者印度希望重要技術能夠轉讓，對此俄羅斯表示礙難從命。

防衛新聞( Defense News)報導，T-50是2002開始啟動計畫，到2010年首次試飛，由於資金不足，因此研發一直走走停停，一直到俄國經濟好轉，加上印度提供的大量資金協助才較為順利。俄國與印度的共同開發案叫「第5代戰機」(FGFA)，印度投注40億美元的研發費用。同時也預訂127架量產型戰機，總價估為250億美元，但是印度真正希望的是俄國能夠將飛機技術，尤其是匿蹤的關鍵科技轉移給印度，好使印度可以自行研發，但是俄國拒絕。

俄國衛星網報導，俄羅斯國防出口公司經理亞歷山大•米赫耶夫表示，俄印合製的第五代戰機(FGFA)並不存在技術轉讓的可能，至少雙方並未就這一問題展開討論。 但是印度方面則很堅持，印度時報轉述空軍官員的說法稱：「印度只有在完全轉讓技術條件下，才會同意第五代戰鬥機的聯合項目。」

印度退休空軍元帥，現任國防分析師達傑特．辛格(Daljit Singh)認為印度不要過於堅持全面的技術轉移，因為延誤飛機生產對印度並不利。他說：「印度應堅持在特定領域上談判技術轉讓事宜，因為全面技術轉讓應該不可行。」

(中時電子報)