高鐵左營站擴充公車月台 轉乘多元又便利

高鐵左營站擴充公車月台，提供寬廣、舒適候車環境。(劉宥廷攝)

隨著高鐵左營站旅次逐增，原有公車候車月台過於擁擠不敷使用，高市府交通局為提供多元公共運輸接駁服務，除在左營站推出計程車共乘外，也延伸公車候車棚架，從原先55公尺增加至70公尺，另增設照明設備、三列式LED及互動式LCD公車動態資訊看板，提供寬廣、舒適候車環境。

高鐵左營站匯集高鐵、台鐵、捷運等軌道運輸，是高市重要交通門戶，為提升該站轉乘與候車品質，交通局爭取中央經費並協調台灣高鐵公司攜手進行高鐵左營站公車候車月台環境改善，同時建置計程車共乘設施，以提供多元又便利的轉乘環境。

交通局指出，站前既有公車候車月台空間不敷使用，協調高鐵公司進行環境改善，日前已施工完成，除將延伸公車候車月台既有膜構棚架，增加遮風避雨空間，同時也增設了2座大型公車路線與公路客運資訊看板，以及三列式LED及互動式LCD公車動態資訊顯示器，讓旅客充分掌握公車即時動態資訊。

另高鐵左營站前增設整合資訊站牌提供計程車共乘服務，藉由全車乘客共同分攤費用節省交通支出，是一種高彈性及高可及性的運輸服務；透過優良車隊應用衛星定位與數位傳輸功能，更讓安全看得見。

(中時)