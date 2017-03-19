高鐵左營站擴充公車月台 轉乘多元又便利
隨著高鐵左營站旅次逐增，原有公車候車月台過於擁擠不敷使用，高市府交通局為提供多元公共運輸接駁服務，除在左營站推出計程車共乘外，也延伸公車候車棚架，從原先55公尺增加至70公尺，另增設照明設備、三列式LED及互動式LCD公車動態資訊看板，提供寬廣、舒適候車環境。
高鐵左營站匯集高鐵、台鐵、捷運等軌道運輸，是高市重要交通門戶，為提升該站轉乘與候車品質，交通局爭取中央經費並協調台灣高鐵公司攜手進行高鐵左營站公車候車月台環境改善，同時建置計程車共乘設施，以提供多元又便利的轉乘環境。
交通局指出，站前既有公車候車月台空間不敷使用，協調高鐵公司進行環境改善，日前已施工完成，除將延伸公車候車月台既有膜構棚架，增加遮風避雨空間，同時也增設了2座大型公車路線與公路客運資訊看板，以及三列式LED及互動式LCD公車動態資訊顯示器，讓旅客充分掌握公車即時動態資訊。
另高鐵左營站前增設整合資訊站牌提供計程車共乘服務，藉由全車乘客共同分攤費用節省交通支出，是一種高彈性及高可及性的運輸服務；透過優良車隊應用衛星定位與數位傳輸功能，更讓安全看得見。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。