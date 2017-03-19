南海仲裁後 學者籲我政府主動回應

中華民國海洋事務政策協會（右）與前副總統呂秀蓮（左）合影。（海洋事務政策協會提供）

中華民國海洋事務政策協會今天舉行20周年慶，適逢去年南海仲裁案將我國太平島降格為礁，本次周年慶特別以南海主權議題作為主題，並邀請前副總統呂秀蓮演講。政大國際關係研究中心研究員劉復國認為，面對南海仲裁的結果，我國應積極作為鞏固所有權，深化論述合理性，並且主動回應仲裁裁決，以加強存在力度。

海洋事務政策協會理事長龔家政引用總統府科技諮詢委員會報告書上的一段文字表示，「國家在海洋上之作為，應給予人民一致且可信賴的感覺，以增進人民對國家主體性之認知與向心。」

龔認為，海洋事務政策協會應該要不分黨派藍綠，只要是對台灣好，皆盡力貢獻心力，全力協助政府，結合國內海洋事務產學各界，共同為維護海洋權利而努力。

呂秀蓮演講時表示建議，台灣應該仿效《南極公約》的精神，宣布和平中立立場後，讓全世界共同愛好和平，保護海洋資源。再者，要讓台灣海峽非軍事化，國民主權決定國家和平中立立場。

呂秀蓮也進一步表示，就釣魚台、南海的主權，我方應大聲主張主權是我們的，但我們不貪婪，會讓睡美人（指釣魚台、太平島）繼續睡，有爭端島礁12浬內非武非核，但最好也非漁。

(中時)