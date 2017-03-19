總統禮品塞爆倉庫 國史館擬分級或註銷

國史館表示，總統府每年移送上千件總統與副總統收到的禮品給國史館管理，如總統蔡英文曾收到愛貓的畫像和空氣清淨機皆在其中，但因這些禮品已塞爆倉庫，擬修法進行分級和註銷。

國史館表示，「總統副總統文物管理條例」自民國93年公布施行，根據規定，總統及副總統文物的定義，包括照片、公務手稿、信箋、日記、影音等，若總統與副總統收到價值超過新台幣3000元的禮品，也視為文物，皆需移交給國史館列冊管理。

如前總統馬英九和陳水扁任內，各收到將近6000和4000件禮品，像是馬英九的布袋戲偶、陳水扁坐過的椅子等；蔡總統去年520上任後，到去年6月底就收到117件禮品，包括以總統名字為靈感的老鷹水墨畫、愛貓「蔡阿才」肖像畫，還有民眾因蔡總統養貓而送的空氣清淨機等，都交由國史館收藏管理。

國史館說，總統及副總統文物多達85萬多件，其中禮品占1萬2000多件，倉庫已不敷使用，因此擬修訂「總統副總統文物管理條例」，將針對禮品進行分級管理、新增註銷機制、委託移轉等彈性作法。

國史館采集處處長許秀容說明，有些禮品不耐久藏，可能發生價值遞減、材質老化、自然毀壞等情形，典藏效益不符成本。未來修法後，擬在禮品入庫時，就先進行分級，若是屬於第二級禮品，將標注若干年後檢討是否繼續保存，若認為沒有典藏價值，可送審鑑委員會審定後，辦理註銷。

許秀容表示，註銷後的禮品因仍屬於國有財產，不可進行買賣，但可移轉給相關的國內博物館展示及典藏，或給弱勢團體、政府機關使用；若嚴重毀損，將進行銷毀。

另外，許秀容說，修法後，有些仍具有典藏價值的禮品，則可委任國史館所屬機關或委託其他機關管理跟收藏。像是馬英九過去訪問史瓦濟蘭時獲贈的美洲豹毛皮，因為國史館沒有保存專業，也沒有適合的展覽主題，修法後將可委託適當的博物館進行管理或展覽，讓文物更適得其所。1060319

(中央社)