心中想著它 名模王麗雅笑著跑14K

名模王麗雅跑完新北市萬金石馬拉松迷你馬大啖名產肉粽。(翻攝自王麗雅 Liya Wang臉書粉絲頁)

伊林名模王麗雅19日首度參與新北市萬金石馬拉松，雖然天公不作美雨勢不停歇，但跑迷你馬(14公里)的王麗雅，看著兩旁風景直呼浪漫，熱愛美食的她自爆，「跑的時候也把肉粽當激勵，跑完獎賞自己超開心。」

名模王麗雅替全馬完賽選手掛完賽獎牌。(林宋以情攝)

熱愛路跑，同時還是三鐵好手的王麗雅，萬金石馬拉松初體驗就在雨中路跑，但她沒有絲毫失望，「路邊很多爺爺奶奶，還有小朋友們幫我們加油，經過覺得很感動，跑在雨中其實更浪漫，氣溫也很舒服，是很適合跑步的天氣。」

不僅為了全台唯一「銅標籤」賽事慕名而來，熱愛美食的王麗雅還自爆，賽前得知完賽有金山名產肉粽作補給，跑步時拿美食激勵自己，笑說，「那時候翻大會手冊就知道，我也真的吃到了。」

王麗雅透露，自己一周至少會運動5到6天，視運動種類的不同、時間也長短不一，但跑步至少40分鐘起跳，若是鐵人三項單車訓練則會拉長到3小時，看似不忌口，但王麗雅強調，飲食均衡絕對是不二法門。

(中時電子報)