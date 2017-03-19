船員夾傷手濺血 海巡艇馳援後送就醫

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海巡隊員協助侯姓船員，接駁至巡防艇後送就醫。（王文吉翻攝）

台中海巡隊出動巡防艇，接駁祁門輪28歲侯姓船員就醫。（王文吉翻攝）

祁門輪28歲大陸籍侯姓船員因加油不慎，左手食指遭門夾傷。（王文吉翻攝）

台灣海峽近日海象不佳，散裝貨輪「祁門輪」昨航往高雄經過台中外海時，船上28歲大陸籍侯姓船員因加油不慎，左手食指遭門夾傷，血流如注；船務公司緊急通報海巡署協助，台中海巡隊獲報後立即出動巡防艇接駁，將侯男後送就醫，幸無大礙。

海洋巡防總局台中海巡隊昨上午9時許，接獲安舫船務公司顔顏姓民眾報案，指稱該公司旗下7503噸祁門輪上，有名28歲陸籍侯姓船員於海上作業時，不慎夾傷手指，大量出血，請求海巡隊巡防艇協助送醫。

台中海巡隊獲報後，立即調派線上PP-2037艇馳援，當天11時50分抵達台中港外1.5浬處與祁門輪會合，並將該名左手指受傷船員安全接駁至艇上，PP-2037艇約在中午時分航抵隊部碼頭，轉由台中港防風林分隊救護車，將病患送梧棲童綜合醫院就醫，經診療後已無大礙。

(中時)