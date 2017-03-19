富邦悍將薪資底定 林益全簽複數年月薪達75萬

林益全與富邦簽下2年複數年合約，月薪來到75萬(資料照 范揚光攝)

富邦悍將談薪終於底定，為了肯定去年球隊精彩奪冠的優異表現，陣中所有教練及大部份球員，獲得富邦悍將球團大幅加薪肯定，本土球員薪資總額相較去年季初，調升幅度高達19.3%，其中看板球星林益全，獲得兩年複數年合約，月薪高達75萬。

林益全兩年複數年合約，薪資為陣中最高，而高國輝同樣是兩年複數年合約，胡金龍則是簽下三年的複數年合約，高國輝與胡金龍兩人月薪都調升至65萬；去年無論在打擊與守備整體都有好表現的林哲瑄獲得提前換約，簽下兩年複數年合約，本季月薪調整至55萬。

高國輝新球季月薪來到65萬。（中時資料照 林勝發攝）

獲得兩年複數年約肯定的另有3位球員，包含本屆經典賽鐵捕林琨笙薪資調漲4萬，生涯月薪首度突破20萬大關，來到22萬；而先發、後援都可勝任的投手蔡明晉，月薪則從15萬調升至20萬；去年奪下「中繼王」的賴鴻誠，獲得加薪6萬，本季月薪也上調到20萬。

另外黃勝雄，月薪調漲5萬，來到20萬月薪；去年獲得最佳進步獎的郭勝安，薪資調幅全隊最高，達140%，月薪從5萬調升到12萬；另外本次經典賽表現不俗的林晨樺，從月薪12萬調升至16萬；張耿豪則從去年的7.5萬，上升到12萬元，生涯月薪首度突破10萬。

野手部份，外野手高孝儀去年突出的表現，獲得100%加薪的肯定，從月薪6.5萬，上升一倍，來到13萬；同為職棒四年級生的二壘手林威廷，月薪從10.5萬，調整至17萬；鎮守游擊大關的陳凱倫，月薪從11萬，調升至15萬；適時分擔捕手重擔的方克偉，薪資調幅達60%，從上季的月薪7.5萬，調至12萬。

(中時電子報)