富邦悍將薪資底定 林益全簽複數年月薪達75萬
富邦悍將談薪終於底定，為了肯定去年球隊精彩奪冠的優異表現，陣中所有教練及大部份球員，獲得富邦悍將球團大幅加薪肯定，本土球員薪資總額相較去年季初，調升幅度高達19.3%，其中看板球星林益全，獲得兩年複數年合約，月薪高達75萬。
林益全兩年複數年合約，薪資為陣中最高，而高國輝同樣是兩年複數年合約，胡金龍則是簽下三年的複數年合約，高國輝與胡金龍兩人月薪都調升至65萬；去年無論在打擊與守備整體都有好表現的林哲瑄獲得提前換約，簽下兩年複數年合約，本季月薪調整至55萬。
獲得兩年複數年約肯定的另有3位球員，包含本屆經典賽鐵捕林琨笙薪資調漲4萬，生涯月薪首度突破20萬大關，來到22萬；而先發、後援都可勝任的投手蔡明晉，月薪則從15萬調升至20萬；去年奪下「中繼王」的賴鴻誠，獲得加薪6萬，本季月薪也上調到20萬。
另外黃勝雄，月薪調漲5萬，來到20萬月薪；去年獲得最佳進步獎的郭勝安，薪資調幅全隊最高，達140%，月薪從5萬調升到12萬；另外本次經典賽表現不俗的林晨樺，從月薪12萬調升至16萬；張耿豪則從去年的7.5萬，上升到12萬元，生涯月薪首度突破10萬。
野手部份，外野手高孝儀去年突出的表現，獲得100%加薪的肯定，從月薪6.5萬，上升一倍，來到13萬；同為職棒四年級生的二壘手林威廷，月薪從10.5萬，調整至17萬；鎮守游擊大關的陳凱倫，月薪從11萬，調升至15萬；適時分擔捕手重擔的方克偉，薪資調幅達60%，從上季的月薪7.5萬，調至12萬。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。