MLB》皮內達松焦油事件 全因不會英文？

皮內達三年前的松焦油事件，一度引起不小的騷動。(美聯社資料照)

松焦油能加強球的摩擦力，是投手嚴格被禁止使用的物品，然而三年前，洋基皮內達(Michael Pineda)卻被當場抓包，賽後自然成為遭撻伐的對象，但面對攻擊，皮內達卻未必會受影響，不過未必是因為心理素質強，而是來自多明尼加、母語是西班牙文的他，根本聽不太懂英文！

當初皮內達的這起事件，引來不少人的譴責，然而《ESPN》記者馬錢德(Andrew Marchand)卻直言，不少人根本忘了他不會英文、只會西班牙文的這件事；直到今天，皮內達對英文還是一知半解。「對我來說最難的事，就是媒體問到太艱深的詞彙，因為我沒聽過那些字」皮內達坦言，「我完全不明白問題是甚麼。」

更慘的是聽不太懂英文的皮內達，當時還得想盡辦法解釋他為何用松焦油，但即便把會的字都用上，卻根本沒幾個人聽得懂。馬錢德指出，當時教練團可能就是沒想到這點，訊息未正確傳遞才導致最後的結果。陣中老大哥沙巴西亞(C.C. Sabathia)除後悔沒給皮內達好的建議，更直言「若他會講英文，這件事百分之1000不會發生！」

(中時電子報)