把水還給濁水溪！彰雲環團籲政府拆集集攔河堰
把水還給濁水溪！彰化、雲林兩縣環團逾50人，19日上午發起守護台灣母親河行動，並集體下到濁水溪河床涉溪拉起長長藍布條，呼籲政府把灌溉水還給農用，盡快拆除集集攔河堰，並要求台塑六輕履行承諾，興建海水淡化廠。
322日是世界水資源日，今天上午10多個環保團體串聯在地人士、農民共50多人，站在紅色西螺大橋北側，手舉標語牌、高聲呼喊「拆除集集攔河堰、把水還給濁水溪」，批評政府水權管理分配總是重工輕農，導致濁水溪口良田旱象日趨嚴重，要求工業用水應自籌。
雲林縣環保聯盟理事長張子見說，12年前就曾發起解放濁水溪活動，在鄉土詩人吳晟等人見證下，為了反對攔河堰而跳入上游溪流中裸泳，但12個年頭過去了，水情更為吃緊，水資源全都引去做為工業用途，農民只能抽取地下水灌溉，導致地層下陷、惡性循環。
溪州鄉水尾村29歲青農鐘翊禹則說，濁水溪的水與土壤，孕育出許多美好的農產品，像是蘿蔔、西瓜，又大又甜，假如無水可灌溉，農民和農產品該怎麼辦？
要健康婆婆媽媽團顏淑女則說，台塑六輕集團年營收上千億，只要願意拿出150億元，興建三座海水淡化廠，就可以解決用水問題，不用與民爭水資源，2015年台塑就宣布要興建海淡廠，但至今仍無聲無息，呼籲台塑3年內加速完成海淡廠興建，政府3年後拆除集集攔河堰。
家住在大城鄉的台灣西海岸保育聯盟理事長許立儀說，古時鹿港大戶人家，因在圍牆邊鑿設「半邊井」將自家水資源供路人公眾取用，富而好禮傳為美談；時至今日卻是最有錢的人拿走最多水，變成為富不仁，呼籲政府與大眾重視水資源的管理、分配，將水權還給多數的在地居民與農民。
(中時)
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