國際大型石猴雕刻創作 民眾實地觀賞

我要評比

第2屆「2017嘉義市國際大型石猴雕刻創作營」活動，邀請國內外雕塑藝術家現地創作，今天在文化局文化廣場開幕，民眾可實地觀賞藝術家創作的過程。

嘉義市文化局表示，這次創作營主題為「嘉義猴所在」，由「猴厲害」、「猴精彩」、「猴力充沛」、「猴愛你」及「母愛」5件大型石猴雕刻作品。創作為韓國的黃承佑（Hwang Seung-Woo）、保加利亞的卡門．塔涅弗(Kamen Tanev)、義大利的甘地．塔萬修（GentiTavanxhiu）、嘉義在地石雕藝術家蔡永武。

嘉義市長涂醒哲表示，石猴藝術是嘉義獨有、發展超過70年的特色工藝，市府積極推動石猴園區，努力爭取議會同意，並期待成立石猴藝術館，搭配藝術買賣、創造觀光產值。

涂醒哲指出，石猴藝術價值需要往下扎根、往上提升，往下鼓勵學生接觸了解石猴藝術技藝，往上將嘉義石猴推向國際，藉由辦理國際石猴雕刻創作營，激發更多創意。

涂醒哲說，國外藝術家發展方向和本土藝術家各有所長，國外作品較抽象、簡潔，留下更多空間，讓觀者想像，本土藝術家偏重情感，對於家庭、親子感情細膩的描繪，栩栩如生。

來自國內外的石猴雕刻藝術家，從即日起至4月1日期間，每天上午9時至下午5時，在文化局音樂廳旁杉池戶外空間進行現地創作，雕塑藝術家將於2週完成5件作品，作為戶外公共藝術。1060319

(中央社)