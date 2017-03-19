國際大型石猴雕刻創作 民眾實地觀賞
第2屆「2017嘉義市國際大型石猴雕刻創作營」活動，邀請國內外雕塑藝術家現地創作，今天在文化局文化廣場開幕，民眾可實地觀賞藝術家創作的過程。
嘉義市文化局表示，這次創作營主題為「嘉義猴所在」，由「猴厲害」、「猴精彩」、「猴力充沛」、「猴愛你」及「母愛」5件大型石猴雕刻作品。創作為韓國的黃承佑（Hwang Seung-Woo）、保加利亞的卡門．塔涅弗(Kamen Tanev)、義大利的甘地．塔萬修（GentiTavanxhiu）、嘉義在地石雕藝術家蔡永武。
嘉義市長涂醒哲表示，石猴藝術是嘉義獨有、發展超過70年的特色工藝，市府積極推動石猴園區，努力爭取議會同意，並期待成立石猴藝術館，搭配藝術買賣、創造觀光產值。
涂醒哲指出，石猴藝術價值需要往下扎根、往上提升，往下鼓勵學生接觸了解石猴藝術技藝，往上將嘉義石猴推向國際，藉由辦理國際石猴雕刻創作營，激發更多創意。
涂醒哲說，國外藝術家發展方向和本土藝術家各有所長，國外作品較抽象、簡潔，留下更多空間，讓觀者想像，本土藝術家偏重情感，對於家庭、親子感情細膩的描繪，栩栩如生。
來自國內外的石猴雕刻藝術家，從即日起至4月1日期間，每天上午9時至下午5時，在文化局音樂廳旁杉池戶外空間進行現地創作，雕塑藝術家將於2週完成5件作品，作為戶外公共藝術。1060319
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。