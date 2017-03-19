SBL》大戰前夕 台啤驚傳教練團下季改組

挑在攸關晉級或淘汰的重要戰役前夕，台啤卻驚爆教練團即將改組。(中華籃協提供)

上季總冠軍台啤今年真的狀況連連！就在19日晚間將與新北裕隆爭奪總冠軍賽門票前夕，台啤教練「小六」王建惟卻在臉書驚爆，下個球季將有新的團隊，透過具政治影響力人士引進台啤教練團，無疑帶給全隊士氣上的重挫。

台啤本季走了陣中主力劉錚，戰績雖始終維持在前4，卻在2月爆出前總教練閻家驊陷入簽賭案，造成下半季幾乎都在沒有總教練情況下拚戰，靠的正是周俊三、劉華林與王建惟等人組成的台啤教練團。

如今球季都還沒真正打完，面對淘汰邊緣的台啤，19日晚上的第6戰，有著輸不得的龐大壓力，王建惟卻挑在大戰前夕爆料，除了憂心自己飯碗不保，也替台啤教練團本季的付出與犧牲感到不值。

王建惟的臉書留言如下：「我從SBL元年加入台啤到現在，從球員的身分到教練也第十四年了，球團也一直在背後給予全力的支援，使得球隊打出亮眼的戰績。台啤一直以來都是一個很有文化傳統及非常有團隊精神的球隊，賽前忽然得知，下個賽季將會有新的團隊透過具政治影響力的人士引進台啤教練團，而傳統的台啤教練團一向都努力在賽前訓練與比賽中為球隊做最好的準備，在這個關鍵的時刻得知這個消息，有種不被信任的感覺，真希望我們的努力及付出不會被忽略及破壞。不管如何，堅持做對的事，我們還是會把最好的一面呈現給球迷，各位夥伴加油。」

(中時電子報)