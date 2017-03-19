電子發票換好康 竹市稅務局辦雙重兌獎
新竹市稅務局推廣載具儲存電子發票，不僅發票專屬獎變多，還可捐贈做公益，稅務局規劃在23日舉辦捐贈換好康活動，可兌換超商咖啡及烘焙禮券，數量有限，歡迎民眾參與。
稅務局說明，只要以手機下載「雲端發票」APP，依6道簡易步驟操作，就能輕易完成手機條碼申辦，具備自動兌獎、獎金自動匯入功能，發便又省時。
稅務局指出，無實體發票專屬獎從今年1、2月起，100萬獎項由10組增加到15組，2000元獎項從8000組激增到1萬組，稅務局將於23日上午10點到下午2點，在稅務局舉辦「捐贈無實體電子發票換好康」活動，捐贈7到25張，就可兌換超商咖啡券、烘焙禮券等。
不懂如何使用電子發票的民眾，稅務局1樓全功能櫃台區另設有專櫃，民眾只要帶著手機到場，就會有專人協助完成手機條碼申辦作業，成功申辦者還可獲得精美禮物，節能減紙又能做環保，一舉多得。
(中時)
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