富邦除了球員加薪外 提早與總教練葉君璋換約留人

富邦悍將總教練葉君璋，獲得球團提前換約，簽下2+1的複數年合約。(資料照 謝明祚攝)

富邦悍將今公佈全隊薪水，除了球員獲得大幅將薪外，總教練葉君璋也提前換約，與富邦悍將簽下2+1年的複數年合約，球團期盼能繼續帶出佳績。

葉總從2015年下半季接手前身義大總教練後，至今累積90勝88敗一和，去年總冠軍在不被看好的情況下，在0勝2敗情勢下，逆轉奪冠，富邦球團表示，帶領球隊奪冠居功厥偉的葉總獲得提前換約，與富邦悍將簽下二加一年的複數年約，合約最長可延長至2019年。

另外除了剛轉任教練的林正豐外，本土教練團所有教練皆獲得兩年的複數年合約，球團指出，希望藉此鼓勵表現優異的教練團，期許他們能繼續帶領球隊登頂總冠軍。

(中時電子報)