借帳戶給詐騙集團 男子要賠償被害人損失

新北市曾姓男子，前年接獲詐騙集團電話，謊稱帳戶遭冒用，曾男信為真將帳戶80萬元匯款到蔡姓車手帳戶，蔡男將款項提領交付後，得到1萬5000元報酬。蔡男除刑事部分被判1年6月徒刑外，還須賠償80萬元損害。

判決書指出，曾男於前年2月間接獲詐團電話，假冒是高雄長庚醫院人員，詢問是否有委託他人辦理醫療補助，並聲稱已向警方報案；之後，又有警方來電稱其帳戶已遭監管，需將帳戶內現金轉到檢警專戶保管。

曾男信以為真，將80萬匯款到蔡男帳戶，蔡男當天就將80萬元提領一空，交給詐騙集團，獲得1萬5000元報酬，蔡男被依詐欺罪一審判1年6月徒刑。

曾姓被害人另提起附帶民事賠償，台中地院認定蔡男犯行明確，判決需賠款80萬元。

(中時)