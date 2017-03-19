朱育賢、梁家榮開轟白搭 獅隊3比2擊敗桃猿
中華職棒4隊今天（19日）會師洲際棒球場進行熱身賽，午場由Lamigo桃猿交手統一獅，獅隊新秀洪心騏先發5局失2分，靠著前5局的適時攻勢打線領先，桃猿雖然有朱育賢、梁家榮同局開轟，最終仍沒能改變戰局，終場獅隊以3比2勝出。
桃猿本季第5號先發未定，林樺慶是最有可能的人選，此戰他先發出戰統一獅，前3局僅被敲1安，4局上在2出局後被買嘉儀、朱元勤連敲2支二壘安打失分，5局上則是連投2次保送，接著因林志祥的安打和暴投再掉2分，獅隊先取得3比0的領先。
而桃猿打線前4局受到洪心騏封鎖，沒有擊出安打，僅靠1次保送上壘，直到5局下，朱育賢率先上場就轟出右外野陽春全壘打（熱身賽第2轟），加入職棒4年還未在一軍開轟的梁家榮，1出局後再補上一發陽春彈，桃猿將比分追成1分差。
兩隊6局起啟動牛棚，分別讓4名投手輪番登板各投1局，沒再讓比分出現變化，最終由獅隊以1分之差擊敗桃猿。
獅隊先發洪心騏，此戰前4局沒有被敲出安打，5局下挨了2發陽春炮失分，另也送出3振，拿下勝投；猿隊林樺慶則是主投5局，被敲4支安打，雖送出5次三振，但也出現4次保送，失掉3分，承擔敗投。
(中時電子報)
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